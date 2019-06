James, l'ex agente: "Con quel mancino può fare tutto, l'ho conosciuto da 10 classico ma può giocare ovunque"

Bruno Carpeggiani, ex agente di James Rodriguez, parla a Tuttonapoli.net (qui la sua intervista) del ruolo in cui giocherà il colombiano a Napoli: "Quando l'ho conosciuto, da ragazzino, era un dieci classico. Ma ha la tecnica e la struttura fisica per fare anche la seconda punta o tutti gli altri ruoli sulla trequarti. Il suo mancino lo conoscono tutti, con quel piede è capace di fare qualsiasi cosa. Negli anni ha avuto un'evoluzione importante".