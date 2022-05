Jankovic, l'ultimo match-winner del Genoa a Napoli: "Grifone obbligato a vincere"

Un'esortazione scontata, quella di Bosko Jankovic, che tredici anni fa regalò al Grifone l'ultima vittoria in casa del Napoli

"Adesso c'è poco da fare: il Genoa per salvarsi deve vincere le prossime due partite". Un'esortazione scontata, quella di Bosko Jankovic, che tredici anni fa regalò al Grifone l'ultima vittoria in casa del Napoli. Domenica la squadra di Blessin dovrà provare a ripetere quell'impresa: "Il Genoa purtroppo ha iniziato a giocare tardi - ha osservato il serbo ai taccuini de Il Secolo XIX -, ma può ancora farcela. Loro sono abbastanza tranquilli, non hanno niente da perdere. Ci vorrà coraggio, sacrificio, entusiasmo e voglia di salvarsi". L'ex esterno è ad ogni modo possibilista sulle chance di permanenza in A dei liguri: "Io sono ottimista. Contro la Juve, il Genoa mi è piaciuto. Bisogna fare 6 punti e poi vedere cosa faranno gli altri. Può succedere ancora di tutto".