Jorginho, l'ex allenatore: "Oggi è un top-player a livello europeo! Ricordo una sua richiesta..."

Roberto Bordin, ex allenatore di Jorginho, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Con me Jorginho era giovanissimo, fu girato in prestito e al rientro guadagnò il posto da titolare all'Hellas Verona. Ricordo che mi chiedeva, a fine sessione, di proseguire da solo gli allenamenti per migliorare alcuni aspetti. Oggi è cresciuto tantissimo, è un top-player a livello europeo".