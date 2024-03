"Juan Jesus, perdona di nuovo Acerbi”, botta e risposta Zazzaroni-Caressa: "Non ho sentito le scuse..."

"Dal punto di vista della Giustizia Sportiva è complicato, perché se si crede a Juan Jesus e non ad Acerbi si crea un precedente..."

Nel corso della sua trasmissione di 'Radio Deejay', il direttore del 'Corriere dello Sport' Ivan Zazzaroni s'è così espresso sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Il problema di base è che oggi non ci sono prove, è la versione dell'uno contro la versione dell'altro. Io sono dalla parte di Juan Jesus, non è mai capitato che uno fermasse l'arbitro per spiegargli l'accaduto. Però Juan Jesus deve perdonarlo per la seconda volta, è un atto di clemenza. E questo è un discorso che prescinde dalla decisione che poi verrà presa in merito alla squalifica".

Questo invece il pensiero di Fabio Caressa: "Non cominciamo a dire è un insulto come un altro, è un'adrenalina da campo. Non so cosa sia successo, ma se uno parla o tira fuori una questione che riguarda il colore della pelle è razzismo. Punto. Non è offendere l'avversario. Acerbi doveva richiedere scusa anche solo se è stato mal interpretato e invece la parola scusa io non l'ho sentita tanto. Dal punto di vista della Giustizia Sportiva è complicato, perché se si crede a Juan Jesus e non ad Acerbi si crea un precedente...", ha dichiarato il giornalista di 'Sky Sport'.