Juve, Agnelli: "Ma quale fallimento, abbiamo vinto due trofei e siamo andati in Champions"

Alla conferenza stampa di addio di Fabio Paratici, il presidente della Juve, Andrea Agnelli, ha dichiarato: "Se devo fare un'analisi della stagione e leggo di fallimento Juve... beh se in dieci anni il fallimento è andare in Champions e vincere due trofei... se sbagliare un anno su dieci vuol dire questo ce lo teniamo volentieri. Non sempre abbiamo trovato le risposte che avremmo voluto trovare a momenti di difficoltà. Di sicuro dopo questa annata dobbiamo imparare dagli errori commessi da parte di tutti".