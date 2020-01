Juve, CR7 tifa Napoli: "Speriamo che batta l'Inter, è la cosa migliore per noi"

Per una sera la Juventus tiferà Napoli e non potrebbe essere altrimenti visto il duello scudetto contro l'Inter. Anche Cristiano Ronaldo, autore di tre gol oggi contro il Cagliari, nel post-partita ha lanciato un auspicio in vista del match del San Paolo di stasera: “Non so se la vedrò, ma sicuramente spero che l'Inter possa perdere contro il Napoli, sarebbe ovviamente la cosa migliore per noi. Però dobbiamo stare tranquilli e pensare a fare il nostro".