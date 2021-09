Juve, ds Cherubini: "CR7? Zero margini, anche per il modo in cui ci ha parlato"

Lunga intervista a Federico Cherubini sulle pagine di Tuttosport. Spazio alle dichiarazioni del nuovo direttore sportivo bianconero sulla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. "CR7? Zero margini, anche per il modo in cui ci ha parlato" dice il dirigente. Ecco le sue parole a riguardo: "Diciamo subito che margini per trattenerlo non ce n’erano. Una volta che Cristiano Ronaldo ci parla nel modo in cui ci ha parlato, non ci può essere epilogo diverso. In quei giorni è stato molto diretto, esprimendo la sua volontà. Non potevamo costringere una persona a rimanere in un contesto che non riconosceva più".