Juve, il rimpianto di Chiellini: "Avrei dato una gamba per salutare col decimo Scudetto"

"Avrei dato anche l'altra gamba per arrivare al decimo di fila e uscire di scena così". Nell'intervista concessa al canale Youtube della Juventus, Giorgio Chiellini ha espresso così il proprio rammarico per non aver salutato i colori bianconeri da campione d'Italia, precisando di essere comunque molto soddisfatto della lunga storia d'amore con la Juventus: "Abbiamo fatto qualcosa di incredibile. In dieci anni abbiamo avuto dentro due o tre cicli. L'importanza di avere una proprietà come gli Agnelli ti permette di arrivare a questi traguardi. Penso di aver dato tutto alla Juve e l'affetto che ho ricevuto in questi giorni ne è la dimostrazione. Ma penso di aver ricevuto di più. Perché mi ritengo fortunato ad aver scritto pagine di storia di questo club glorioso, di farne parte e di farne parte in futuro".