Juve, Sarri mastica amaro: "Avevamo la partita in mano, dispiace pareggiarla così"

Ha parlato così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'Atletico Madrid. "Abbiamo fatto una partita vera, siamo migliorati molto rispetto all'ultima prestazione. La sensazione era che avevamo la partita in mano, pareggiarla così ci lascia l'amaro in bocca. La Juventus non segnava in questo stadio da tante partite, siamo andati anche vicini al terzo gol e la squadra era viva. Dispiace perchè siamo un pò leggeri in situazioni prevedibili. In luogo comune è marcare a uomo, bisogna migliorare in aggressività ed attenzione. Il gol su angolo può succedere, il primo gol no perchè la palla era lentissima. Con quello che sto vedendo con le revisioni VAR, la marcatura a uomo è anche pericolosa. Rimedieremo a quest'aspetto. Cuadrado? La motivazione è che la brillantezza di Cuadrado ci poteva essere utile. Noi in panchina scriviamo principalmente per velocizzare il lavoro domani mattina. Nel primo tempo ho scritto perchè abbiamo concesso venti cambi di campo agli avversari e vuol dire che stavamo tenendo la palla scoperta. C'erano dei movimenti che non andavano bene, è colpa principalmente mia".

Juve in grande condizione fisica, la migliore cosa è stata la personalità rispetto a Firenze. E' scattato qualcosa di diverso?

"A Firenze c'erano delle situazioni negative e sbagliando ci stiamo fatti influenzare, loro sono rimasti in partita più di noi. Analizzando i dati fisici della partita non ho notato tutto questo divario con la Fiorentina, la differenza è stata mentale e arrivavano sulla palla prima perchè avevano più stimoli. Oggi il livello di determinazione era quello giusto. La fortuna è che la squadra si sta allenando bene e bisogna risolvere il problema sui calci piazzati perchè è troppo penalizzante".