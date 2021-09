Karnezis: "Napoli maturo con un grande allenatore. Udinese, stai attento"

Orestis Karnezis, doppio ex di Udinese e Napoli, ha parlato della sfida di lunedì al Messaggero Veneto: "In questo momento il Napoli mi sembra maturo, ha trovato un grande allenatore come Spalletti che vuole fare il suo gioco partendo con la costruzione da dietro, e può contare su giocatori di grandissima qualità, mentre l'Udinese ha mantenuto la sua struttura fisica e ci ha aggiunto tanta qualità. Mi aspetto una partita difficile per entrambe".