Kean lascia Firenze? L'ex viola Amerini teme il Napoli: "Se entrano in scena club così..."

Daniele Amerini, ex giocatore della Fiorentina, in diretta su Radio FirenzeViola - durante "Palla al Centro" - ha parlato delle principali novità di mercato che interessano il club di Commisso, a partire dall'interesse del Napoli per Moise Kean: "Il rinnovo con la Fiorentina sarebbe secondo me il top per lui nonché un bel segnale per la piazza. Ma è chiaro che quando entrano in scena squadre del genere diventa pericoloso, perché il richiamo della Champions è importante. C'è da stare attenti, ma la Fiorentina sta lavorando bene e già pensare di fare un contratto da top a Kean è un segnale deciso".

Da ex centrocampista, che reparto sta costruendo la Fiorentina?

"Fazzini è stato un grande colpo. Per questi tempi è un ragazzo ancora giovani, con campionati validi già sulle spalle. Può fare trequartista e mezzala, è dinamico ma con grande tecnica. Non è un colosso, ma lui e Fagioli danno una qualità importante. A questa qualità però va abbinata un po' di fisicità, che non sarebbe Bernabé anche mi piace molto. Ci vorrebbe un Ndour con qualcosa in più".