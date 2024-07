Kim, lo scopritore: "Vi spiego perché sarebbe perfetto per il calcio di Conte"

"Sarebbe perfetto per Conte, accetta l’uno contro uno, veloce, rapido, bravo di testa, attento con la linea".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore: "Conte è l’allenatore giusto per il Napoli, per la personalità, la programmazione, l’aspetto tattico e non solo. Perché servirà a far tornare la tranquillità nello spogliatoio che è venuta a mancare. Se ricordiamo al Milan due anni fa cosa è successo tre anni fa, ha avuto problematiche di gestione dello spogliatoio.

Conte è una garanzia anche sul mercato, molti nel calcio sanno che lui oltre ad essere un garante nel campo lo è anche a livello societario. La garanzia oggi è la sua presenza. Di Lorenzo e Kvaratskhelia? Spero restino perché sentono di voler restare e che siano tranquilli provando a dare tutto. Credo che Conte sia il garante di questa riprogrammazione. Ritorno di Kim? Sarebbe perfetto per Conte, accetta l’uno contro uno, veloce, rapido, bravo di testa, attento con la linea. Penso sia difficile vederlo a Napoli, penso sarà rivalutato al Bayern Monaco".