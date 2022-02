Koulibaly e Anguissa con l’Inter? Cagni: “Consiglio di non voler giocare a tutti i costi”

“Come organico è più forte l’Inter. Il Napoli potrebbe essere l’artefice di rimettere tutto in discussione, mettendosi in condizione di vincere lo scudetto”. Ne è convinto l’allenatore Gigi Cagni, intervenuto in diretta a Club Napoli Night, in onda su Teleclub Italia. “I nerazzurri giocano con un 3-5-2 più fantasioso rispetto a quello di Conte, prendono pochi gol giocatori e sulle fasce sono straripanti – ha osservato – e, quindi, devi chiuderli in quel settore. Il Napoli dovrà mettere in campo tutte le possibilità che ha per arrivare alla vittoria, non necessariamente dal 1’ perché le strategie possono cambiare”.

Fino a questo momento, “il vantaggio che ha avuto l’Inter è di avere sempre tutto l’organico a disposizione a differenza dello stesso Napoli e del Milan.

Su Koulibaly e Anguissa decide Spalletti – ha sottolineato Cagni –, ma io consiglio ai giocatori di non voler giocare a tutti i costi. Nell’Inter ammiro Brozovic che gioca tanti palloni e sa gestirli, credo che il tecnico toscano metterà Zielinski sulle sue tracce”. Tuttavia, “ i giocatori della qualità offensiva del Napoli non li ha nessuno. Se gli azzurri riescono a mantenere questo equilibrio difensivo – ha concluso il mister – possono andare molto lontano”.