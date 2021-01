Koulibaly, l'ex agente: "Stupito dall'acquisto di Milik del Marsiglia"

Kalidou Koulibaly ha regalato a dei suoi connazionali dei giacconi per il freddo e dei cornetti. Sul nobile gesto compiuto dal difensore azzurro e su altri temi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli Bruno Satin, storico ex procuratore del senegalese: "Non c'è da meravigliarsi. Sappiamo tutti il grande cuore che ha l’uomo Kalidou.

Il momento negativo del Napoli? Ultimamente sembra che la squadra sia un po’ in calo, ma è accaduto anche alle squadre top. Il Napoli ha tutto per ripartire, anche se credo che ancora una cosa che blocca la squadra è rappresentata dalle multe dell’ammutinamento dello scorso anno. L’ambiente non è più così sereno. Credo che Gattuso abbia fatto un lavoro straordinario, quando ha preso la squadra l’anno scorso ha rimesso tutto nella direzione giusta. Quest’anno il campionato è molto aperto e per il Napoli c’è ancora la possibilità in zona Champions.

Milik al Marsiglia? Penso che è una bella scelta del Marsiglia, non pensavo fosse possibile vista la situazione economica disastrosa del club francese. Lo stipendio di Milik in questo periodo di tagli è molto importante per il Marsiglia, per questo mi stupisco. Sono sicuro che però il polacco possa dare una grossa mano al’OM".