Koulibaly cuore d'oro: il bel gesto ai semafori ripreso casualmente da un passante

Campione fuori e dentro il campo Kalidou Koulibaly che in un giorno di pioggia ha deciso di preoccuparsi e dare il suo sostegno a coloro i quali erano in balia delle intemperie e non avevano come proteggersi. E così dopo aver caricato la sua auto, si è fermato nei pressi di Agnano, avvicinato ad un gruppo di ragazzi suoi connazionali che sostavano davanti ai semafori e donato alcuni giacconi del Napoli per proteggerli dal freddo. Un gesto straordinario a cui Kalidou già ci ha abituato durante questi anni. Un piccolo grande gesto lontano da microfoni e telecamere, che è stato però immortalato casualmente da un passante.

Questi, attraverso un bel post sui social, ha raccontato l'episodio: “Erano le ore 13.30, mi trovavo ai semafori di Agnano. Da lontano ho riconosciuto la sua sagoma, era la nostra roccia difensiva. Lo ho avvicinato con un cenno l'ho salutato, lui ha ricambiato sorridendo, ma era troppo preso da qualcos’altro», spiega Carlo, grande tifoso del Napoli. «Dalla curiosità mi sono fermato e ho notato che stava regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo; sono restato ancora per un po’ a guardare e ancora ora non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che fa. Molte volte giudichiamo solo per quello che fanno in campo, ma a mio avviso queste sono le migliori prestazioni che si possano fare. A buon rendere KK, da napoletano e tifoso del Napoli sono fiero di te” scrive Paolo Leccia sul suo profilo Facebook.