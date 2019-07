Koulibaly saluta e ringrazia Albiol: "Con te sono cresciuto, sei un campione vero!"

E' ovvio che sia così: Kalidou Koulibaly mostra tutta la riconoscenza del caso a Raul Albiol, forse il compagno che più l'ha migliorato. E, tramite Twitter, il centrale franco-senegalese ha voluto salutare e ringraziare l'ormai ex compagno di squadra: "Campione vero: in questi anni, al tuo fianco, sono cresciuto come calciatore e come uomo. Buena suerte hermano e...grazie".