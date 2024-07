Koulibaly su Kvara: "Un grande, ma deve fare una cosa per tornare il mago dello Scudetto"

Le piace la nuova Serie A da lontano? "Bellissima: basti guardare il livello dell’Inter, il mercato della Juve e non solo".

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, in cui si è soffermato anche su Khvicha Kvaratskhelia: "Ha fatto un grande Europeo. Grande come lui: spero che arrivi motivato per tornare a essere il mago di due anni fa. È molto importante".



"Bellissima: basti guardare il livello dell’Inter, il mercato della Juve, la crescita di Roma e Lazio, le grandi cose fatte da Bologna e Atalanta. E poi, beh, ci sarà il ritorno del Napoli: sarà un grande campionato".