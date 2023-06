Krol: “Che emozione la festa scudetto! Speriamo di non dover aspettare altri 33 anni…”

Rudy Krol, ex fuoriclasse del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Rudy Krol, ex fuoriclasse del Napoli, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Ero allo stadio e ho partecipato con grande emozione alla festa scudetto. Napoli è sempre nel mio cuore, unico amore! Il Napoli è stata la squadra più bella e più forte della serie A, peccato per la Champions ma gli azzurri sono arrivati alla sfida col Milan senza Osimhen, Simeone e Raspadori. Il Napoli ha meritato sino in fondo questo scudetto, mi sono molto emozionato nel partecipare alla festa, ho visto grande entusiasmo da parte dei calciatori, dello staff, dei tifosi e della società.

Speriamo solo di non dover aspettare altri 33 anni per il prossimo scudetto. Il Napoli ha vinto giocando meglio di tutte? Su questo non c'è dubbio, ha proposto un calcio offensivo, Spalletti ha fatto crescere una squadra molto forte con un calcio spettacolare, con idee migliori rispetto anche a quelle di Inter e Milan. Ha reso felici i tifosi del Napoli che, ricordiamo, sono abituati al calcio spettacolo e vogliono vedere sempre una squadra che gioca bene.

Chi verrà dopo Spalletti? Il tecnico ha fatto un lavoro straordinario, speriamo che arrivi un allenatore con la sua stessa filosofia, non bisogna prendere un allenatore che punta a cambiare il modo di giocare. Il Napoli spero ingaggi un tecnico che continui questo percorso, magari migliorando qualche aspetto per ambire a vincere anche in Europa.

Koopmeiners per il Napoli? Un buon giocatore, fisicamente e tecnicamente, segna anche diversi gol: lo vedrei bene a Napoli per rinforzare la linea mediana ma dipende anche da chi resta e chi va via. Ci sono tanti quesiti sui calciatori del Napoli, i tifosi chiedono anche a me se resteranno i vari Osimhen, Zielinski, Kim e Kvaratskhelia. Speriamo vadano via in pochi”.