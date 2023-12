Krol critica Natan: "Uno dei punti deboli del Napoli, era meglio darlo in prestito"

"Non so se punterei ancora su di lui, forse no perché ora come ora è uno dei punti deboli del Napoli".

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ruud Krol, ex difensore tra le altre anche del Napoli, ha usato parole forti nei confronti di Natan, criticandolo in modo netto nella sua intervista a Il Mattino dopo il ko per 4-2 contro il Real Madrid: "Una giornata storta può sempre capitare, ma puntare su di lui è stato un grande azzardo. Non è ancora pronto, viene dal Brasile dove la tattica è minore rispetto all'Italia ed è tutta un'altra cosa".

Per Krol però non è solo quello il problema: "Aveva bisogno di tempo, magari lo avrei dato in prestito a un altro club. Vedendolo senza palla ho la sensazione che debba imparare ancora molto. Non so se punterei ancora su di lui, forse no perché ora come ora è uno dei punti deboli del Napoli. Sarebbe giusto che il ragazzo venisse messo a riflettere dopo le critiche e i giudizi negativi".