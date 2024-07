Il ds Bava su Brescianini: "E' cresciuto tantissimo, mezzala forte fisicamente e negli spazi"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Bava, direttore sportivo ed ex calciatore del Torino.

Come valuta il mercato del Napoli? "L’acquisto di Bongiorno dimostra progettualità e solidità economica. “Il Napoli, con l’arrivo di Conte, ha sicuramente acquisito ulteriore ambizione. È una campagna acquisti importante. Vedo una squadra agguerrita e, conoscendo Conte, con intensità e adrenalina”.

Brescianini è un colpo da Napoli? “E’ uno di quei giocatori che conosco. È una mezzala che è cresciuta tantissimo, forte fisicamente e negli spazi. Potrà far bene anche in una squadra con ambizioni forti. È un profilo importante del nostro calcio. Sostengo sempre i giocatori italiani”.

Anche Gilmour sembra essere un obiettivo. Il Napoli, dunque, cerca un vice Lobotka? “Il mister vorrà abbinare qualità e intensità. Le squadre di Conte giocano sia con la parte tecnica che atletica. Le sue squadre, dunque, vanno a mille all’ora. Servirà intensità e forza fisica”.

Sugli esterni, però, sembra un Napoli carente in questo momento. Si aspetta ulteriori colpi in questi ruoli? “Non avendo impegni di coppe, secondo me, il Napoli farà una rosa non dico contata, ma non lunga quanto un club impegnato in Europa. Nei primi diciotto o venti sarà sempre una rosa altamente competitiva. Il cambio non deve creare nessun tipo di problema alla squadra. Sarà un mercato teso proprio a garantire qualità nei rincalzi”.

Che percorso può avere un ragazzo come Ambrosino? Può essere l’anno. “Questi ragazzi che escono dalle primavere sono sempre oggetto di valutazioni dubbiose. Il percorso di Ambrosino, però, è stato di crescita. A Catanzaro ha giocato bene. Gli va garantito del tempo e, se andrà al Frosinone, sono sicuro sarà un ulteriore step. A questi ragazzi bisogna far capire che crediamo in loro”.