Di Lorenzo: "So che una parte della tifoseria può avere un po' di rancore, starà a me riconquistarla"

"Era giusto che oggi io parlassi per mettere un punto, ripartire con grande voglia ed entusiasmo".

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, nella sua conferenza stampa di oggi, nella quale ha chiarito la sua posizione dopo il caso che si era creato nelle scorse settimane, ha parlato anche dell'accoglienza dei tifosi nei suoi confronti: "Dopo questa vicenda mi hanno accolto tutti bene. Era giusto che oggi io parlassi per mettere un punto, ripartire con grande voglia ed entusiasmo. So che una parte della tifoseria può avere ancora un po' di rancore nei miei confronti, ma starà a me riconquistare la fiducia attraverso le prestazioni anche dei tifosi che sono un po' arrabbiati. Ce la metterò tutta".

Ancora sull'affetto dei tifosi. Come li riconquisterà?

"Bisogna parlare poco e dimostrare coi fatti. Starà a me attraverso le prestazioni in campo riconquistare la parte di tifosi arrabbiata con me per questa vicenda. Ho gran voglia e grande entusiasmo per ripartire tutti insieme, ci aspetta una stagione difficile ma importante per tutti".

Qual è stato lo switch che c'è stato da quando volevi andare via ad ora che sei di nuovo capitano indiscusso del Napoli.

"Non ho mai avuto dubbi sull'amore che ho per il Napoli e che la piazza ha per me. E' stata una cosa dettata dal nervosismo, dall'andamento di una stagione che non riuscivamo a cambiare. A fine stagione ho parlato con la società, ho deciso poi di prendermi tempo, sono andato in Nazionale e poi a bocce ferme la voglia di rivalsa e di rimanere qui era maggiore della voglia di andar via. Non vedo l'ora di cominciare la stagione".