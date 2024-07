Martino: "Questione di giorni e Osimhen partirà. Lukaku? Arriverà per la Coppa Italia"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Carmine Martino: "Osimhen? Per il momento non arrivano notizie di un certo tipo da Parigi, il PSG deve vendere una delle due punte per prendere il nigeriano e quando si sbloccherà questa trattativa si sbloccheranno anche le altre.

Lukaku? Penso che per la gara di Coppa Italia sia arrivato, credo si tratti di qualche giorno e poi Osimhen partirà credo per Parigi. Il problema non sarà il Modena, ma il problema è arrivare pronti alla prima di campionato. Conte ha aspettato l'arrivo di tutti nazionali per decidere dove il Napoli dovrà intervenire. Con questa squadra si potrebbe giocare con una difesa a quattro, ma Conte pensa alla difesa a tre e servirebbe un altro difensore più affidabile sul centro sinistra".