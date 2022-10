Krol: “Felice per il Napoli, ieri la più grande umiliazione della storia dell'Ajax”

Ruud "Rudy" Krol, leggenda del Napoli e dell'Ajax, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre”

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ruud "Rudy" Krol, leggenda del Napoli e dell'Ajax, è intervenuto a Radio Marte in "MSL-Forza Napoli Sempre”: "Sono felice per ieri, il mio cuore è sempre a Napoli. Ieri, secondo me, è stata la più grande umiliazione della storia per l'Ajax. Nella società olandese non ci sono grandi giocatori e nemmeno un grande staff tecnico. Non hanno affrontato bene la squadra azzurra che ha maggiore qualità, tatticamente, atleticamente e fisicamente. Le dichiarazioni del tecnico in sala stampa non le ho sentite. Gli olandesi non hanno voluto scambiare le maglie forse perché il Napoli non aveva quelle del colore originale. Loro dovrebbero arrabbiarsi con loro stessi perché il Napoli è stato di altissimo livello. Kvara per me è un grande giocatore, un'ottima promessa. Anche Kim il quale si è adattato molto rapidamente al calcio italiano. Trovo tutti gli acquisti di buona qualità. E manca ancora Osimhen. Scudetto? Quest'anno è difficile perché il Mondiale spezza i ritmi. Ma il Napoli è fortissimo anche per l'Europa".