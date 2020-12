Krol: "Napoli più forte dell'Az, ma non sarà facile. Mi piace una qualità di Gattuso"

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, parla a La Gazzetta dello Sport: "La vittoria al San Paolo ha rilanciato l’Az, che poi ha scalato anche la classifica in campionato e ora è primo. Hanno sempre giocato un buon calcio. Il Napoli ha sicuramente la possibilità di vincere perché è più forte, ma non sarà facile. Gattuso? Non lo conosco, ma mi piace la sua grinta".