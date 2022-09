Kulusevski: "Lasciare la Juve è stata la scelta migliore"

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport c’è spazio anche ad un’intervista rilasciata da Dejan Kulusevski

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport c’è spazio anche ad un’intervista rilasciata da Dejan Kulusevski. Esploso a Parma, il trasferimento alla Juventus ne aveva rallentato ka crescita. Da gennaio è rinato grazie al passaggio al Tottenham. Tutti temi affrontati dallo svedese, questa una parte delle sue dichiarazioni: “Mentalmente andavo e vado sempre in campo per dare il massimo. Alla Juve, però, non funzionava nonostante mi impegnassi come faccio sempre.

Sicuramente alla Juventus non mi sentivo benissimo per vari motivi e quando ti rendi conto che le cose non vanno, poi è difficile invertire la rotta restando nello stesso ambiente. Perciò la scelta di andare via dall’Italia è stata la migliore che potessi fare in quella situazione. Conte? Al Tottenham il mio corpo è cambiato, grazie soprattutto agli esercizi in palestra, in pochissimo tempo. Si lavora tantissimo ogni giorno e meglio di quanto facessi in Italia. Amo come ci alleniamo a Londra e di sicuro il merito è del nostro tecnico: sono felicissimo di giocare per lui”.