Kvara-Psg, De Maggio: "A Firenze c'è stato un segnale d'addio! E non arriva la smentita..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' parlando anche di Khvicha Kvaratskhelia: "Kvara via a gennaio direzione PSG? Su questo tema bisogna avere cautela. Qualche segnale di un addio di Kvaratskhelia già c'era, perché a Firenze è rimasto fuori per problemi fisici ma vi avevo raccontato che il giocatore poteva restare fuori a prescindere. Su Kvara via subito io non ho conferme dirette, sto facendo tutte le verifiche incrociate e non dirò nulla finché non le avrò completate. Ci dicevano che il Napoli avrebbe potuto fare un comunicato di smentita, che però non è ancora arrivato. E adesso ne parlano tutti: il Corriere dello Sport dopo Il Roma, poi anche Romano, il TG5 e non solo".

