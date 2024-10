Kvara spinto in area, Chiariello: “Come si fa a non dare rigore? E’ più netto nel primo!”

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport su Canale 21, si è espresso così sull’episodio

Intorno al 63esimo di Napoli-Como c'è stato un contatto molto dubbio nell'area di rigore dei lombardi: Kvaratskhelia porta palla e da dietro arriva Alberto Moreno che lo spinge con due mani sulla schiena.

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport su Canale 21, si è espresso così sull’episodio: “Io non mi capacito di come si possa sbagliare una decisione del genere. Capisco che il VAR non possa intervenire per valutare l’intensità di una spinta perché è una decisione di campo, ma in questo caso non sono d’accordo: nel caso di Kvaratskhelia è un chiaro ed evidente errore arbitrale. Il georgiano si trova a pochi metri dal portiere e sta calciando in porta e a quel punto Moreno si disinteressa del pallone e a due mani lo spinge e gli fa perdere l’equilibrio. Quello è più rigore del primo”.