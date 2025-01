Kvara via? Chiariello: “Zhegrova mi fa impazzire! Chiesa una scommessa, ma se sta bene…”

vedi letture

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione 'A Pranzo con Chiariello' su Radio Crc, ha parlato dell’eventuale sostituto del georgiano

Il Paris Saint Germain punta con forza Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione 'A Pranzo con Chiariello' su Radio Crc, ha parlato dell’eventuale sostituto del georgiano: “Va preso un sostituto di grandissimo profilo. Il giocatore che più mi fa impazzire è Zhegrova del Lille che può dare di più del georgiano. Ho visto troppi giocatori a un certo punto della loro carriera trovarsi ad uno sliding doors e poi immalinconirsi e perdersi per la via.

Il calcio è fatto di momenti e d'occasione. L’attuale Kvaratskhelia a 90 milioni va portato con il primo aereo disponibile a Parigi per quanto ci possa dispiacere e va trovato un sostituto. Chiesa? È una scommessa, ma ha sempre problemi fisici. Se il giocatore italiano è nella giusta condizione è il calciatore italiano più forte in assoluto, ma deve dimostrare le sue qualità.

Il calcio non è un film, è una fotografia. Bisogna cogliere le occasioni quando arrivano. Qualora si presenti la giusta offerta, per il Napoli sarebbe un affare. Il giocatore non è più centrale nel progetto del Napoli. Il Napoli deve monetizzare questa occasione. Solo così questo gruppo può lottare fino alla fine per lo scudetto”.