L'accusa di De Paola: "A Napoli io sempre penalizzato, sceglievano colleghi graditi per parlare con ADL"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista, che ha parlato delle ultime polemiche: “Commisso ha sbagliato completamente il target, sono d'accordo sul fatto che quello non era rigore, ma la partita è finita 3-0. Su certe cose non bisogna aspettare Commisso, quando lanci una miccia nel pagliaio, prende tutto fuoco, quale squadra più odiata della Juventus che vince da otto anni? I colleghi dell'ufficio stampa del Napoli, li attacco a prescindere. Sono stato penalizzato in più di una conferenza stampa perché si sceglievano i colleghi graditi per parlare con De Laurentiis. Nedved può essere considerato antipatico perché era un simulatore, poco corretto, che non può fare la morale. Appena c'è una risposta da parte della Juventus, diventano tutti antipatici e spocchiosi".