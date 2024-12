L’agente Accardi: “Scudetto? All’inizio avevo detto una cosa che si sta avverando”

vedi letture

Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

“Scudetto? Avevo detto all’inizio che c’erano Inter, Atalanta e Napoli. Sono le tre candidate”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Su chi punta fra le tre?

“L’Atalanta. Per come hanno lavorato e costruito e dimostrato che con la continuità si possono raggiungere risultati importanti. Gasperini negli anni ha sempre fatto bene tranne quando non gli hanno dato la possibilità di lavorare”.