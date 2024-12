L'allenatore del Livorno di Morosini: "Con Bove soccorsi più tempestivi"

Armando Madonna era l'allenatore del Livorno quando nel 2012 Piermario Morosini morì in campo. Il tecnico ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal per commentare quanto accaduto ieri a Edoardo Bove in Fiorentina-Inter: “Vedere quelle immagini mi ha fatto ricordare quei momenti che ho vissuto, le facce dei giocatori, gli abbracci, sono cose che non vanno più via.

Con Morosini ci eravamo resi conto subito che era finita, ieri certamente i soccorsi sono stati più tempestivi, ma comunque ripeto sono immagini che non vanno più via”.