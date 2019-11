L'analisi di Caiazza: "Giocando così il Napoli non avrebbe perso all'Olimpico. Ci sono due squadre..."

Due punti ancora e gli ottavi sono cosa fatta. Non ha vinto il Napoli contro il Salisburgo ma il pareggio finale lo avvicina non poco alla qualificazione al turno successivo di Champions League. C’è stata una prestazione diversa degli azzurri rispetto alla gara con la Roma. L’Europa cambia un gruppo che in campionato non riesce proprio ad esprimersi a certi livelli. Non è stato facile contro gli austriaci, soprattutto dopo il calcio di rigore causato da Koulibaly dopo undici minuti. Ma alla fine c’è stato un dominio offensivo incredibile che purtroppo non è stato decisivo per il successo finale. Meno male che Lozano ha preso la mira prima del riposo perché il pallone sembrava proprio non voler entrare. Insigne avrà avuto almeno cinque sei occasioni nitide. Come se non bastasse a fare da corollario a questo momento poco fortunato si sono messi di nuovo i pali. Uno di Callejon e l’altro del capitano. Va detto che qualcosa si è rischiato, soprattutto nel primo tempo. Ma poi la difesa ha saputo gestire i ragazzacci di Marsch che con il pallone tra i piedi sono davvero molto bravi. Ma se si fosse dovuta decidere ai punti, di sicuro il Napoli l’avrebbe vinta facilmente. Sta di fatto che ci vorrebbe veramente un collasso degli azzurri per rimanere di nuovo fuori dai giochi degli ottavi. Per passare il turno, infatti, bisognerà vincere una delle prossime due gare. Si va prima a Liverpool e poi si chiude al San Paolo con il Genk. Naturalmente si suppone che il Salisburgo vada a vincere in Belgio. Perché se non ci dovesse riuscire, allora si potrebbe anche perdere in Inghilterra. Conti a parte, la risposta che ci si aspettava è arrivata. In campo c’è andata una squadra che ha saputo reggere il confronto con il Salisburgo. Che non è il Paris Saint Germain ma comunque è ben organizzata e forte in avanti. Se si fosse giocato così all’Olimpico, sicuramente non si sarebbe perso. Ma purtroppo in campionato non si ha la stessa verve della Champions. Sembrano che ci siano due Napoli. Uno che affanna nel suo torneo e un altro che ci tiene a fare bella figura sul palcoscenico internazionale. Una vittoria avrebbe chiuso i conti e avrebbe ridato un po’ di sorrisi all’ambiente.