L'appello del Prof. Ascierto: "Brutte immagini dal lungomare! Virus via in estate? Nessuna base scientifica..."

"Le immagini della folla sul lungomare non mi sono piaciute". Parla così il professore Paolo Ascierto, direttore dell'Unità di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative del Pascale, raggiunto dai microfoni di Repubblica per commentare la prima settimana della cosiddetta Fase 2.

"Bisogna capire che il virus è ancora presente tra di noi e il rischio è ancora alto. Se c'è qualcuno che pensa che il Covid abbia perso la sua virulenza, deve sapere che non c'è alcun elemento scientifico che lo sostiene. Virus via in estate? Non c'è una certezza, non è una affermazione che viene fuori da una evidenza scientifica importante. Esistono dei dati in laboratorio sulle temperature, ma da qui a sapere quello che poi avverrà in estate ce ne vuole".