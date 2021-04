L'Asl di Torino: "Bernardeschi positivo? La partita di domani non è a rischio"

Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, fa sapere che la gara si giocherà regolarmente: "Bernardeschi e Bonucci si sono infettati in Nazionale e hanno sviluppato la malattia nel tempo. Sono tornati e sono stati subito isolati, quindi non sono entrati nella bolla squadra. Non ci sono problemi da parte nostra - le sue parole a Calciomercato.it - e per questo la partita di domani col Napoli non è a rischio. Questo è un caso diverso dal cluster recente del Torino".