L’attore Esposito: “Se Osimhen resta, il Napoli diventa tra le favorite per la Champions”

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto lo scrittore e attore Salvatore Esposito, che ha parlato del futuro di Victor Osimhen: “Credo che in un modo o nell’altro Osimhen andrà via perché non è sostenibile per il Napoli sia dal punto di vista dello spogliatoio che per valori economici. Se non arriverà nessuna offerta mi sembra assurdo che non decida di andare ad incassare quei 40-45 milioni all’anno in Arabia, la trovo una cosa poco reale. Se Osimhen dovesse restare, il Napoli diventerebbe tra le squadre favorite alla vittoria della Champions League”.