L'attore Salvatore Esposito: "Colpe dei giocatori, si deve ripartire da zero!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per il ruolo di “Gennaro Savastano” in “Gomorra”: “In campo ci vanno sempre i giocatori, l’allenatore può fino ad un certo punto incidere. Certo, può commettere degli errori, ma le colpe maggiori le attribuisco ai giocatori. Che il ciclo sia finito? Può essere, ma si deve ripartire da zero anche a livello societario perché le finanzi e vanno bene, ma poi? Non si fa mai lo scalino”.