L. De Laurentiis: "Bari o Napoli? Oggi non mi sbilancio, vedremo cosa accadrà"

Il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis parla così ai microfoni di RadioBari tornando anche sul futuro della società

“Sono felice, è un momento di gioia sportiva in un campionato totalmente nuovo per noi. Il progetto è ambizioso e siamo partiti in maniera concentrata, lucida, respiro all’interno del gruppo positività e voglia di vincere”. Il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis parla così ai microfoni di RadioBari tornando anche sul futuro della società: “Siamo tutti lì vicini in classifica, il campionato è avvincente. Dopo una partenza a razzo questa sorta di frenata può destabilizzare gli animi, ma i calciatori lottano continuamente anche quando i risultati non sono favorevoli come successo nell’ultima gara dove abbiamo trovato il pareggio. Stadio? Lavoriamo sempre e investiremo sempre più per rendere l’impianto uno spazio per le famiglie e per le donne. Aspettatevi delle belle per le prossime partite e per il Natale faremo grandi cose. - conclude De Laurentiis come riporta Tuttobari.com facendo una parziale marcia indietro sull'addio al club pugliese in caso di promozione - I tifosi devono pensare che dal momento che siamo arrivati la nostra ambizione è riportare il Bari in Serie A,".