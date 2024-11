L. De Laurentiis: "Impossibile paragonare il Napoli con il Bari"

“Paragonare le due piazze è impossibile. Il Napoli ha vinto lo Scudetto dopo venti anni di duro lavoro e investimenti costruiti nel tempo giocando in un campionato che ha introiti completamente diversi dalla Serie B".

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato così in conferenza stampa soffermandosi sulle differenze fra le due squadre di cui la sua famiglia è proprietaria: "Oggi il Bari investe in maniera importante perdendo milioni ogni anno in un campionato che è completamente falsato e vede squadre che hanno investito tre volte in più rispetto a noi e ci sono dietro. I bilanci sono pubblici, anche quest’anno avremo 24 milioni di costi e saremo in perdita, ma stiamo facendo il massimo. - si legge su Pianetabari.com - Anche il Napoli dimostra che è possibile stare in Champions con monte ingaggi minori rispetto alle altre squadre".