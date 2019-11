L'editoriale di Chiariello: "ADL, che ti piaccia o no devi dare conto ai tifosi perché vivi grazie a loro!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Si sbaglia a non capire cosa significhi una carica istituzionale. Mi spiego: il presidente Mattarella, garante della Costituzione, subisce attacchi personali ai limiti del codice penale. Normalmente ammortizza i colpi della critica. Il presidente di una società di calcio, fa parte della Lega, ha una funzione istituzionale non può scendere nella polemica spicciola. Non si può dire "sono fatti nostri", perché i soldi ve li diamo noi. De Laurentiis tu vivi per i tifosi, ci devi dare conto, che ti piaccia o no".