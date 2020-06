L'editoriale di Chiariello: "ADL ha detto cose importanti, ma non ha risposto sulle multe"

Nel suo consueto editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha dichiarato: "Gattuso ne esce ingigantito rispetto a Sarri, che a Torino è sulla graticola, dopo la vittoria in Coppa Italia. Extra-campo, la gioia dei napoletani ha fatto indignare molte persone, che hanno definito irresponsabile la città di Napoli. Ho sentito uno scienziato che ha detto: non doveva accadere, ma abbiamo avuto un esperimento sociale importantissimo. Se entro 15 giorni a Napoli non accade nulla di gare, dobbiamo riconsiderare completamente la situazione sul Covid-19.

De Laurentiis ha detto parole importanti, Gattuso ha chiesto di togliere le multe e non c'è stata una risposta precisa. L'ambiente, grazie a Gattuso, si è completamente ricompattato. Ma ribadisco un mio concetto: quando Gattuso è arrivato, dissi di essere tiepido, non sapevo la validità del tecnico. Ero sicuro su quella dell'uomo, che era il buttafuori ideale per uno spogliatoio frantumato come quello del Napoli. Infatti lui ha buttato fuori Allan e Lozano che in allenamento non davano il massimo. Poi ha dimostrato di essere anche un tecnico valente. Ma ha cominciato a dimostrarlo, attenzione. Il futuro passa non per la conquista del quarto posto ma per un grande finale di campionato e l'impresa di Barcellona".