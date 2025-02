L’editoriale di Chiariello: “C’è una flessione evidente ma non è finita! L’Inter non è imbattibile”

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli a Como nel suo editoriale: "Sorpasso è stato fatto ieri dall'Inter e sorpasso è rimasto in vista del big match di sabato alle 18.

E' tutto finito? Il Napoli è arrivato corto allo scontro diretto, il febbraio nero ci dice che il sogno va rimesso nel ripostiglio. E' stata un'illusione? I tifosi azzurri queste domande se le pongono e anche legittimamente, perché fanno i tifosi. Ci sono cose che ci si chiede tutti, ma che forse non è il caso di dare risposte questa sera o provare a darle. Conte si assume la colpa parlando di mancanza di tigna, cioè questa non è ammissibile. Una squadra che aveva definito una settimana fa come tosta. Il mercato non ha aiutato, questo è evidente, il Napoli si è indebolito perdendo Kvara, non trovando né un sostituto degno per lui, né rinforzi pronti subito per la bisogna. Tant'è vero che Billing, che non ha esordito affatto male oggi, ha dovuto metterci più di un mese per vedere il campo. E vogliamo parlare degli Infortuni muscolari? Si è sempre detto che uno dei punti di forza di Conte era la preparazione atletica, che il Napoli correva più e meglio delle altre, che aveva il vantaggio di non fare le coppe. Però poi nell'arco di un mese si fanno male al soleo che è il muscolo centrale del polpaccio, in tre: Mazzocchi, Olivera e Neres. Un infortunio muscolare per Spinazzola, quattro infortuni muscolari in un mese, più uno traumatico da sorte, quello di Buongiorno in allenamento che ce l'ha tolto per oltre due mesi. Certamente, come ha spiegato poi Conte: 'Voi dite giocatore recuperato, sì clinicamente, ma dal punto di vista della forma è tutta un'altra storia'. Tant'è vero che Spinazzola, che oggi ha fatto un primo tempo notevole, nel secondo tempo è scoppiato letteralmente, non ne ha seccata più una. Billing, che ha fatto un gran primo tempo, nel primo quarto della ripresa non ha toccato palla, ha dovuto intervenire Conte e sostituirlo. Poi ci sono giocatori abbandonati a minutaggi infimi che quando entrano non impattano niente, vedi Ngonge, inguardabile per la seconda volta dopo l'Udinese.

Di domande ce ne possiamo fare tante, poi c'è chi si può appellare agli episodi. Perché è chiaro che se McTominay al 66' fa gol e il portiere non gli fa quel miracolo cambia tutta la partita e tutti i giudizi del mondo. Gol non fatto, ne prendiamo uno in inferiorità numerica, il che è ridicolo perché siamo noi in trasferta, e ci facciamo trovare scoperti tre contro quattro. E Rrahmani, che oggi ha fatto una partita indecente letteralmente indecente lui che finora era stato straordinario, nelle ultime due partite è stato il peggiore in campo. Oggi ha fatto un autogol di quelli allucinanti che mi ha ricordato Burgnich a Firenze nel Napoli di Vinicio: senza guardare Carmignani che era fuori aria si girò pallonetto e la mise in porta. Oggi Rrahmani, senza guardare il portiere correttamente, si posiziona sull'esterno della porta perché questo bisogna fare per ricevere palla e non corre il rischio di sbagliare lo stop e magari ti va dentro, ma soprattutto perché doveva era già pronto per servire di Lorenzo. Perché Diao che era andato in pressione su Rrahmani, aveva svuotato la fascia sinistra. Meret si era già predisposto per riavviare l'azione verso Di Lorenzo, ma Rrahmani colto da raptus, senza guardare, l'ha girata in porta in una maniera anche forte, irrecuperabile. Vogliamo fare un discorso di episodi? Saremmo ciechi se non vedessimo che il Napoli, che fino a un mese fa nei secondi tempi dominava, ricordiamo a Udine sotto 1-0 all'intervallo: ripresa travolgente e tre gol, ricordiamo la Juventus nel secondo tempo letteralmente fatta a pezzi proprio sul piano fisico. Dopo la Juventus il Napoli si è smarrito, li ha sbagliati tutti i secondi tempi: con la Roma, con l'Udinese, con la Lazio e a Como. Calo atletico strano per una squadra che gioca meno delle altre. Sì ma giocano sempre gli stessi, ma sempre una partita a settimana fanno. Carichi di preparazione per una primavera più brillante? E che ne sappiamo noi, a Coratti andrebbero poste un po' di domande, sia per il fatto fisico della squadra meno brillante e che cala nella ripresa, sia per gli infortuni muscolari che sono accorsi e che non si possono addebitare alla voce sfortuna. Se vogliamo stasera fare cupio dissolvi questi temi li portiamo avanti fino all'infinito.

Ci aggiungiamo pure il fuoco amico, che non vedeva l'ora che Antonio Conte fosse sibillino nel rispondere sul suo futuro partenopeo. Cosa che ha sempre fatto dovunque è andato, ma pare che a Napoli cascano dal pero e si meravigliano che Conte faccia così. Ha fatto quello che fa sempre, non ti dà mai certezze su niente. Lui vuole sempre sapere che progetto c'ha davanti, che cosa gli accadrà, se il Napoli è pronto a mettere 150 milioni sul piatto. Come, si dice, vuole essere competitivo fino in fondo e allora il problema dov'è? Anche perché lui parla che di voler allenare squadre vincenti. E' vincente il Milan che è una banda di musica in società? E' vincente la Roma che non vince manco la coppa di quartiere? Sono progetti vincenti? E' vincente il City che spende espande ma quest'anno mette in discussione per fino Guardiola? Perché quest'anno non vincerà nulla di nulla. Quali sono i progetti vincenti? Il Bayern Monaco? Il PSG? O il Liverpool che ha preso un nuovo allenatore che non intende minimamente togliersi? O il Real Madrid che dovrà prima o poi dare il ben servito ad Ancelotti e trovare un nuovo allenatore? Questi sono i progetti vincenti, stiamo parlando di aria fritta, ma a Napoli pare che si goda di poter rimestare nel fango. Ma vi pare possibile che prima della partita importante come Como, che solo i gonzi e i poco avveduti potevano sottovalutare, la conferenza stampa e sul futuro di Conte non sulla partita? Ma perché noi a Napoli abbiamo questa maledetta abitudine di complicarci la vita sempre? Invece di chiedere di Billing, di Anguissa, degli Infortuni muscolari, della preparazione fisica, di entrare nel merito, chiediamo a Conte che cosa vuoi fare nella vita. Io trasecolo! Perché a tutti ci fa comodo che il Napoli vada bene e tutti quelli che adesso dicono che è finita io vi dico che è finita solo quando è finita! Ma in questo momento è ridicolo. E ha ragione De Laurentiis a dire: 'Siamo un punto sotto'. Allora io vi ribalto tutti questi discorsi, che vi ho fatto, con una sola e semplice domanda a tutti voi. lo chiedo prima che mi incontrate per strada e mi fate due scatole infinite, che è finita, che Conte ha sbagliato questo, che ha sbagliato quello, ha sbagliato quell'altro. Avreste firmato alla fine del campionato scorso di trovarvi il primo marzo di questo campionato a un punto dall'Inter a giocarvi lo scudetto? Avreste firmato? Io sì!

Siamo a un punto, come fate a pensare che sia finita? Lo sapete com'è il calendario dell'Atalanta? Ve lo dico io, ora ha una partita facile facile col Venezia, ne ha fatti cinque a Empoli ne farà sei anche a Venezia, tutto bene. Poi dopo va a Torino con la Juve e poi c'ha lo scontro diretto con l'Inter. Quindi speriamo che non perda a Torino, così lo scontro diretto con l'Inter a Bergamo diventa anche quella una partita scudetto. Poi va a Firenze e poi c'è la Lazio, che è una concorrente diretta per la Champions. Poi c'è il Bologna, che ha ancora sogni di Champions e poi c'è il Milan, che è disperato e deve assolutamente provare a entrare nei primi quattro. Secondo voi l'Atalanta ci sorpassa così facilmente con questo calendario? E vogliamo parlare dell'Inter? L'Inter nei prossimi 18 giorni sapete che cosa c'ha? Martedì c'ha la Coppa Italia dei quarti con la Lazio in casa, vince e va avanti e poi viene a Napoli per lo scontro scudetto. No, bene, dopo sapete che il mercoledì va a giocarsi la Champions sul campo del Feyenoord? Poi riceve il Monza, facile benissimo, ma poi torna a giocarsi la partita col Feyenoord perché deve arrivare ai quarti. Dopo l'Inter ha l'Atalanta abbiamo detto, l'Udinese, il Parma, il Cagliari e il Bologna, ma nel frattempo avrà anche le romane, che non sono ancora arrivate per l'Inter, per noi sì. Nel frattempo ad aprile sapete l'Inter che deve fare? Se batte il Feyenoord, come noi speriamo e che sia probabile, c'ha un doppio scontro oltre la Coppa Italia con una squadra che si chiama Bayern Monaco, che con ogni probabilità sarà l'avversaria dell'Inter. Perché se non è il Bayern Monaco è il Bayern Leverkusen, che non è manco un cliente facile, ma il Bayern Monaco sarà con ogni probabilità l'avversaria dell'Inter. C'è uno scontro da tuoni e fulmini e a voi pare che col calendario dell'Inter e dell'Atlanta il campionato nostro è finito? Quando noi dopo abbiamo la Fiorentina in casa, il Venezia, poi c'è la sosta riceviamo il Milan. Andiamo a Bologna e poi abbiamo sette partite tutte in discesa, se il Napoli si ritrova ha questo calendario.

E allora signori cari ve lo dico e ve lo ripeto: non è finito un bel niente! C'è una flessione evidente, c'è un Napoli che a febbraio ha fatto molto male, ma il match clue con l'Inter è da giocare, perché questa Inter non imbattibile, lo sta dimostrando ieri. Ha pagato le pene dell'inferno per battere il Genoa, che ha fatto un figurone. E il gol l'ha fatto quel maleducato bestemmiatore di Lautaro Martinez, graziato dal Giudice Sportivo. E il signor Mkhitaryan giocherà a Napoli perché è stato graziato dall'arbitro. Ma noi ce ne freghiamo della Marotta League e di tutte queste fesserie, però sicuramente il campionato per essere regolare deve vedere le regole applicate. E allora abbolitelo l'articolo 37 del codice di giustizia sportiva, se non conta niente. Ma pare che per il giocatore della Sampdoria conti, perché a quello della Sampdoria sì e a Lautaro Martinez no? Ma siete così sicuri che senza Marcus Thuram e Lautaro l'Inter la batteva quella squadra tosta come il Genoa? Siete così sicuri? Bene bisogna essere più forti di tutto e di tutti, del fuoco amico e dei giudici sportivi, perché il Napoli c'è. Se vogliamo fare i processi li facciamo dopo, ma poi processi di cosa? Voi dovete tutti, solo a Napoli, ma in tutta Italia, ringraziare Antonio Conte, questi ragazzi e questa società. Perché senza il Napoli il campionato era già finito, è il Napoli che lo tiene in vita. E oggi è l'Atalanta che ne ne può giovare, perché senza questa squadra sarebbe stata un'altra annata noiosa. E allora che il Napoli arrivi nei primi tre posti era l'obiettivo, che il Napoli lotti per lo scudetto è un molto di più di quanto potessimo aspettarci l'estate scorsa. Adesso bisogna stare vicini a questa squadra e non criticarla a sangue. Vicini! Per voler poi discutere c'è tempo".