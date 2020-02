L'editoriale di Chiariello: "Col baricentro basso battute le prime tre. L'Inter non ha mai tirato in porta!"

Nel solito editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della vittoria del Napoli a Milano: "5 vittorie e 5 sconfitte per questo Napoli incomprensibile. In campionato mai una porta imbattuta, in Coppa Italia invece zero gol subiti contro Lazio e Inter. Il Napoli ha battuto le prime tre in classifica, ma poi le ha prese da Lecce, Parma e Fiorentina. Il problema l'ho identificato nell'atteggiamento tattico: il 4-3-3 di Sarri prevedeva pressing alto e difese preventive con squadra corta, Gattuso invece quando costretto a farlo con le piccole ha lasciato le praterie perché fatica a posizionarsi, quando invece ha abbassato il baricentro... l'Inter non ha fatto un tiro in porta e non ricordo una parata di Ospina, nessuno penserebbe che è una squadra da Scudetto. Il Napoli interpreta queste gare nel modo giusto, baricentro basso e ripartenze, senza correre rischi ed avendo qualità...".