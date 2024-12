L’editoriale di Chiariello: “Conte garanzia per i napoletani, con lui spendi e vinci”

vedi letture

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Torino gli accadimenti di giornata nel suo editoriale: “Siamo tutti più sollevati dopo la tragedia sfiorata a Firenze oggi pomeriggio. Abbiamo temuto fortemente per la vita di un ragazzo di 22 anni, bisogna che passi la nottata direbbe Eduardo. Molti fantasmi si sono palesati ai nostri occhi, perché la società viola è stata duramente colpita in questi anni con Astori e Barone. Alla Fiorentina questi fatti sono accaduti nel giro di pochi anni, a me l’evento di oggi ricorda quello accaduto anni fa a Renato Curi, giocatore del Perugia che si accasciò e perse la vita, o anche il caso di Morosini. Con questi eventi tutto ci sembra parva materia, Var, arbitri, per fortuna è passata.

Era una giornata che pensavo potesse essere pro-Napoli. A me la prestazione con la Roma mi era piaciuta, poi abbiamo scoperto dopo che l’abbiam o rubata, bontà loro. Un dirigente della Roma che va da Zazzaroni e dice che un intervento di Lukaku su Svilar era addirittura da rosso… Che queste cose le dica il ds della Roma fa capire non solo il suo livello di conoscenza del calcio ma anche d’intelligenza. Sulla partita di oggi non c’è niente da dire, Napoli perfetto! Se non ha segnato più gol è perché ha trovato un portiere in condizioni straordinarie. Milinkovic-Savic ha tolto 4 palle dalla porta, di cui tre miracolose addirittura. Ha fatto una parata sul tacco di Lukaku pazzesca, si è ripetuto sul colpo di testa di Olivera. Ma quella di piede su Simeone per uno così alto è stato ancora peggio e quella su Kvara è stata anche una signora parata. Ha fatto quattro parate miracolose, il Napoli ha avuto un gol annullato per centimetri di Neres, Kvara si è mangiato due gol nei primi 20 minuti, quindi il Napoli ha prodotto la bellezza di 8 palle gol. Se ci lamentavamo della produzione offensiva del Napoli, oggi la partita poteva finire 8-2, visti i due errori di Adams e Coco nel Torino. Nel secondo tempo Meret poteva andarsi a prendere il caffè da Starace, non se ne sarebbe accorto nessuno. Quindi è un Napoli che cresce, esce bene dalla fase difensiva in palleggio. Il centrocampo ha sbagliato pochissimo, il palleggio è stato molto più fluido e preciso. Insomma 9 clean sheet in 13 partite, ci sono tutti i numeri per stabilire che l’1-0 di oggi di Conte è fasullo, ma è un marchio di fabbrica per la capolista.

Quello che conta però sono le dichiarazioni di Conte. Ci sono 6 dichiarazioni illuminanti in ordine sparso. Sapevamo che prendere Conte era un pacchetto, che compre il suo staff e la sua mentalità vincente, che la fondi negli anni o la compri sul mercato. Quando dice: ‘Per adesso mi accontento ma se andremo in Europa…’, ha già detto al presidente: ‘Caccia i soldi!’. Poi ha detto: ‘Possiamo dare fastidio’, è la sua apertura al discorso scudetto, tradotto dal contese significa che ci sono anche loro. Ha detto che in Coppa Italia farà turn over sempre però volendo vincere, poi si è tolto qualche sassolino sul gioco, poi quando su McTominay dice che in Premier non era protagonista e lui è stato capace di andare a prendere un giocatore di importanza notevole per questo campionato. E poi chiude con la sua famosa frase: ‘Nono sono mai contento’, ecco il contismo è tutto questo.

Quando dicevo: De Laurentiis ci pensi bene, perché se prende Conte lo prende per non litigare ma per andare insieme per tre anni senza clausole, e costa caro. Ma costa caro non per il suo ingaggio ma costa caro il pacchetto Conte, che però ti porta dove nessun altro è in grado di fare. Queste previsioni, consentitemi si stanno avverando. E l’avviso ai naviganti è già chiarissimo, la garanzia per i napoletani è Antonio Conte, perché con lui si spende e si vince”.