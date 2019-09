L'editoriale di Chiariello: "Non esageriamo con le critiche, persa un gara con Meret che non ha toccato palla"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la prova nel suo solito editoriale: "E' difficile commentare una gara in cui Meret non tocca un pallone, una gara senza voto. Difficile parlare del ritmo sottotono del primo tempo. Le altre in un modo o nell'altro vincono, come l'Inter col golletto e la Juve rimontando e soffrendo, il Napoli doveva fare la terza vittoria di fila e col Brescia la quarta ma ci sono cose che non mi spiego come Llorente che dopo 3 gol parte fuori e poi entra troppo tardi e Lozano che non mi sembra l'ideale al centro contro la difesa del Cagliari. Ora è facile criticare, il Napoli resta forte ma rischia di smarrirsi nel turnover continuo con Elmas e Fabian fuori insieme. Deve calmarsi anche Koulibaly, s'è fatto pure espellere, dobbiamo contare su di lui come il miglior difensore del mondo, il suo inizio è stato penalizzante anche se col Liverpool è stato tra i migliori. Capita di sbagliare qualsiasi tiro, ma di queste partite capitano nel calcio. Non esageriamo comunque con le critiche, nervi saldi, anche se questo Napoli deve già rincorrere".