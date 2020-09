L'editoriale di Condò: "Cambio d'allenatore azzeccato, ma nel Napoli c'è ancora tanto da capire..."

Come sta il Napoli ora che comincia il campionato? Se l'è chiesto (per tutte le squadre di Serie A) Paolo Condò, che sugli azzurri si è così espresso nel suo editoriale per La Repubblica: "Il Napoli ha risolto buona parte della ristrutturazione necessaria con un cambio di allenatore azzeccato: Gattuso per Ancelotti ha portato ambizione al posto di gestione. Osimhen, poi, è un attaccante differente, il che allarga lo spettro di soluzioni. Anche qui molto resta da capire, a partire dal destino di Koulibaly. Ma una strada è stata tracciata fin da gennaio".