L'Empoli protesta per il rigore, la moviolista Dazn: "Chiaro step on foot, fischio giusto"

L'Empoli cade in casa contro il Napoli a causa di un calcio di rigore conquistato da Politano per fallo di Anjorin e trasformato con grande freddezza da Kvaratskhelia. Nel post-partita il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, ha protestato in televisione, soffermandosi a lungo sul fischio del signor Abisso: "Vorrei delle spiegazioni sul rigore perché - le sue parole a Dazn - non c'è per niente contatto tra Anjorin e Politano, c'è spazio tra i piedi dei giocatori. Poi l'arbitro può sbagliare, ma questo pesa sul risultato. Probabilmente avremmo perso uguale, ma credo questo rigore non ci fosse. Non sono venuto a fare polemica, ma questo rigore non lo capisco".

Di tutt'altro avviso invece l'esperta della piattaforma, Manuela Nicolosi, nonché ex arbitro internazionale. La moviolista di Dazn dà ragione ad Abisso e si esprime così: "Contatto tra Anjorin e Politano, ma Anjorin prende il piede di Politano e non il pallone. Abbiamo una chiara situazione di step on foot, si vede il contatto dalle immagini".