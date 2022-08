L'euforia delle radio romane: "Mercato super, più forti di Napoli, Juve e forse pure Milan!"

Grande euforia sulle radio romane per il mercato dei giallorossi, al punto da iniziare a pensare anche allo Scudetto.

Grande entusiasmo arriva dalle radio romane per il mercato dei giallorossi, al punto da iniziare a pensare anche allo Scudetto. I colleghi di Laroma24 riportano alcune dichiarazioni. "La Roma ha il vantaggio di non giocare la Champions rispetto alle sue concorrenti, soprattutto nella prima fase. Se i giallorossi riescono ad arrivare tra le prime alla pausa per il mondiale devono provare ad alzare il tiro", dice Roberto Maida a Radio Radio, mentre Furio Focolari la vede superiore alla Juventus: "La Roma sta facendo un mercato importantissimo e senza spendere, una roba clamorosa. In questo momento i giallorossi sono superiori alla Juventus. Dybala sarà una stella, Wijnaldum sposta tanto".

"In questo momento vedo 4 squadre nettamente sopra alle altre, che sono Inter, Juve, Milan e Roma. La fortuna dei giallorossi è avere alternative in panchina che molti club in Italia non hanno", dice infine Stefano Agresti, sempre nel corso di Radio Radio.