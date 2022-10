L’ex Abbondanza: "Mezzo rigore? Alvini ha subito una giusta mortificazione"

"Meglio non rispondere a questi signori. Sono le solite storie...passiamo oltre!"

Sandro Abbondanza, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Alvini e il mezzo rigore? Meglio non rispondere a questi signori. Sono le solite storie...passiamo oltre! Il Napoli ha dimostrato di essere nettamente superiore alla Cremonese nonostante il suo allenatore abbia deciso di stravolgere il suo modo di giocare arroccandosi nella propria metà campo e rifilandoci qualche calcio in più del necessario. Alla fine Alvini ha subito una giusta mortificazione. Spero che il Napoli arrivi il più lontano possibile; mi sembra che ci siano tutti i presupposti, quest'anno, per pensare in grande.

Perchè non sognare lo Scudetto? Perchè no? Il Napoli è una squadra che ha moltissime frecce al suo arco, può giocare in svariati modi, i giocatori nuovi si sono integrati facilmente e alla grande, lo spirito è quello giusto, basta guardarli in faccia quando fanno gol. Ndombelè è molto bravo dal punto di vista tecnico. A me piace moltissimo quando passa la palla e subito fa il cambio di passo per andarla a ricevere. Dobbiamo solo aspettare che cresca dal punto di vista fisico e che comprenda meglio come funziona il calcio italiano dove nessuno ti concede spazi".