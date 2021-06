L'ex arbitro Bergonzi: "Bisogna ridare potere all'arbitro, Var deve intervenire il meno possibile"

L'ex fischietto Mauro Bergonzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto cosa si aspetta dal punto di vista arbitrale dagli Europei: "Vorrei che gli arbitri mostrassero più personalità. Se sei bravo e arbitri bene, viene meno utilizzato il Var. Il problema è se trovi arbitri titubanti. Spero sia la svolta, che gli Europei diano una grande mano all'Aia e alla Serie A, affinchè non si vedano cosa come quelle viste quest'anno. Si deve cambiare registro, perché quest'anno non sono stati sufficienti. Bisogna ridare potere all'arbitro, il Var deve intervenire il meno possibile, solo quando c'è un grande errore".