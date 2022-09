L’ex arbitro Bergonzi promuove Mariani: “Ha fischiato poco e arbitrato bene. Sul rigore…”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi.



TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex arbitro Mauro Bergonzi.

In Italia ci si lamenta spesso delle decisioni arbitrali... "Il giusto è rappresentato dalle scelte adeguate dell'arbitro nelle situazioni tecniche. Ci sono gare nelle quali si fischia di più. Ma anche di meno, soprattutto in Champions League, dove si gioca un gran bel calcio e si interviene di rado. In questa competizione la correttezza è massima, in Italia, invece, sta diventando complicato gestire determinate situazioni. Ieri in Milan-Napoli Mariani ha fischiato poco ed ha arbitrato bene molto bene".

Necessario l'intervento del Var sul rigore del Napoli? "Assolutamente sì. Inizialmente c'erano dei dubbi, ma Dest non ha preso il pallone ed ha commesso fallo su Kvara. Decisivo l'intervento del Var".